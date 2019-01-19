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В Маріуполі на металургійному комбінаті стався обвал плити, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 23:17
В Маріуполі на металургійному комбінаті стався обвал плити, є загиблий
Ілюстративне фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Інцидент трапився під час робіт на висоті 18 метрів

У Маріуполі (Донецька область) на металургійному комбінаті імені Ілліча стався обвал залізобетонної плити, внаслідок чого загинув один робочий, інший отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники отримали інформацію про нещасний випадок о 17:30 19 січня 2019, після чого підрозділ ДСНС відправився на місце пригоди.

"На місці події рятувальники встановили, що співробітники підрядної організації проводили ремонтні роботи на виробничому майданчику на висоті 18 метрів. Під час проведення робіт відбулося обрушення залізобетонної плити підкранової галереї", - повідомили в ДСНС.

Внаслідок інциденту один робітник загинув, інший був госпіталізований та доправлений до травматологічного відділення міської лікарні Маріуполя.

На місці інциденту було задіяно 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці обвалився дах ринку. Повідомляється, що обрушився цілий торговий ряд, очевидці події повідомляють про постраждалих.

 

 

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