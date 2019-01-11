В оккупированной Макеевке обрушилась крыша рынка

Фото (из открытых источников)

О количестве жертв пока информации нет

В Макеевке временно оккупированной Донецкой области сегодня, 11 января 2019 года, обрушилась крыша на "Красном рынке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 62.ua.

Сообщается, что обрушился целый торговый ряд. Очевидцы происшествия сообщают о пострадавших. Сейчас рынок перекрыт.

СМИ сообщают, что крыша рухнула из-за скопившегося на кровле снега.

Фото (из открытых источников)

Напомним, в Кропивницком 5 октября на оптовом рынке №1 из-за непогоды обвалилась крыша. В результате происшествия никто не пострадал.

В одной из школ Вишневого (Киевская область) 1 декабря в результате непогоды обрушилась крыша. В связи с инцидентом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленное расследование.

Как сообщили в ГСЧС, 1 декабря в 11:33 на ПЗЧ 34-ГПСЧ г. Вишневое поступило сообщение о разрушении крыши с последующим обвалом в середину помещения спортивного зала ДЮСШ "Фаворит". Было установлено, что в помещении площадью 600 м2 обвалилась крыша на площади 200 м2. В ГСЧС отметили, что помещения спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Также сообщалось, что в Вышгороде под Киевом в жилом многоэтажном доме обвалился балкон.