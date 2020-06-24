Мариуполь - Ворскла: где смотреть матч Кубка Украины

В рамках 1/2 финала Кубка Украины "Мариуполь" на своем поле примет полтавскую "Ворсклу". Согласно прогнозу букмекеров, хозяева поля имеют небольшое преимущество в противостоянии.

24 июня 19:30

Мариуполь, стадион имени Бойко

Вторая полуфинальная встреча национального кубка состоится между "Мариуполем" и "Ворсклой" в среду, 24 июня, в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко. В прямом эфире игру покажут телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

История встреч

Команды провели между собой 49 поединков, в которых небольшое преимущество на стороне "Мариуполя" - 22 победы против 19 у "Ворсклы". В рамках Кубка Украины соперники встречались четыре раза и здесь полный паритет: две победы на счету приазовцев и две - в полтавчан.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. Два раза был зафиксирован счет 1:1, а еще в одном поединке приазовцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Напомним, победитель матча встретится в решающей игре за трофей с киевским "Динамо", которое в первом полуфинале справилось с перволиговым "Минаем" благодаря дублю Миккеля Дуэлунда.