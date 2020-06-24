Мариуполь - Ворскла: прогноз на полуфинал Кубка Украины

Фото: "Мариуполь" - "Ворскла" (facebook.com/mariupolfc)

Специалисты считают фаворитом полтавский клуб

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины сойдутся "Мариуполь" и полтавская "Ворскла". Трансляция начнется в 19:30, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

24 июня 19:30

Мариуполь, стадион имени Бойко

Согласно прогнозам букмекеров, хоть и с небольшим преимуществом, но все же больше шансов на победу у "Мариуполя". На фаворита встречи принимаются ставки с коэффициентом 2,45, тогда как успех полтавской "Ворсклы" специалисты оценили в 2,80. Ничейный исход поединка равен 3,10.

Путь в полуфинал

"Мариуполь" стартовал в турнире с 1/16 финала, где минимально одолел клуб Первой лиги "Рух" (1:0). На следующей стадии азовцы переиграли донецкий "Олимпик" (1:0), а затем второлиговый "Альянс" (4:2).

"Ворскла", в свою очередь, прошла две стадии перед полуфиналом. Подопечные Юрия Максимова одержали две победы с одинаково минимальным счетом 1:0 над "Колос" из Ковалевки и "Десной" из Чернигова.

Кадры

Обе команды подходят к встрече практически в оптимальных составах. Хоть в общую группу "Мариуполя" и вернулся центральный полузащитник Вячеслав Танковский, но у него немного шансов сыграть против полтавчан после перелома, полученного еще в начале марта именно в матче с "Ворсклой". Также за хозяев поля не сыграет хавбек Валерий Федорчук, который получил красную карточку на предыдущей стадии турнира. У гостей вне игры голкипер Даниил Каневцев.

Напомним, победитель матча встретится в решающей игре за трофей с киевским "Динамо", которое в первом полуфинале справилось с перволиговым "Минаем" благодаря дублю Миккеля Дуэлунда.

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Автор: Вера Олейник