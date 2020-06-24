Маріуполь - Ворскла: де дивитися матч Кубка України

Переможець стане суперником "Динамо" у фіналі турніру
В рамках 1/2 фіналу Кубка України "Маріуполь" на своєму полі прийме полтавську "Ворсклу". Згідно з прогнозом букмекерів, господарі поля мають невелику перевагу у протистоянні.
24 червня 19:30
Маріуполь, стадіон імені Бойка
Друга півфінальна зустріч національного кубка відбудеться між "Маріуполем" та "Ворсклою" у середу, 24 червня, в Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка. У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.
Історія зустрічей
Команди провели між собою 49 поєдинків, в яких невелика перевага на боці "Маріуполя" - 22 перемоги проти 19 у "Ворскли". У рамках Кубку України суперники зустрічалися чотири рази і тут повний паритет: дві перемоги на рахунку приазовців та дві - у полтавців.
У нинішньому сезоні команди зустрічалися тричі. Два рази був зафіксований рахунок 1:1, а ще в одному поєдинку приазовці розгромили суперника з рахунком 3:0.
Нагадаємо, переможець матчу зустрінеться у вирішальній грі за трофей з київським "Динамо", яке в першому півфіналі впоралося з першоліговим "Минаєм" завдяки дублю Міккель Дуелунда.
Автор: Вера Олейник