Маринована капуста без варіння та стерилізації: ідеальний рецепт на зиму

Фото: Рецепт маринованої капусти (Jayne lubowitz/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Шукаєте ідеальний рецепт заготовки на зиму, який не потребує годин біля плити, а результат перевершить усі очікування? Цей салат із капусти з болгарським перцем виходить неймовірно хрустким, соковитим і ніжним, зберігає максимум вітамінів і готується без зайвого клопоту.

Як приготувати такий салат, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис кулінарки Jayne lubowitz у Facebook.

Інгредієнти

  • 5 кілограмів капусти без качана
  • 1 кілограм моркви
  • 1 кілограм солодкого перцю
  • 1 кілограм цибулі
  • 100 грамів солі
  • 300 грамів цукру
  • 500 мл олії
  • 200 мл оцту 9%

Підготовка

Для ідеального результату обирайте тільки свіжу та щільну білокачанну капусту. Нашаткуйте її великими шматками, це дозволить зберегти її хрустку текстуру. Помістіть капусту у велику миску, де буде зручно змішувати всі інгредієнти.

Моркву натріть на корейській тертці. Цей маленький секрет додасть вашому салату не лише особливої соковитості та хрумкості, а й візуальної привабливості. Наріжте болгарський перець тонкою соломкою; обирайте м'ясисті й соковиті плоди, щоб надати страві яскравого смаку й аромату. Цибулю наріжте півкільцями (або четвертинками, якщо цибуля велика).

Покроковий рецепт приготування

З’єднайте всі підготовлені овочі у великій ємності. Цей етап є ключовим: дуже важливо не м’яти овочі, щоб зберегти їхню текстуру і хрусткість. Просто обережно перемішайте їх.

Додайте 100 г солі та 300 г цукру. Це забезпечить ідеальний баланс солодкості й пікантності. Потім влийте 500 мл олії та 200 мл 9% оцту. Обережно, але ретельно перемішайте все, поки овочі не почнуть виділяти сік. Цей сік - основа маринаду, і він зробить смак салату насиченим і повним.

Коли овочі виділили достатньо соку, щільно утрамбуйте салат у чисті банки. Не забудьте рівномірно розподілити залишок соку по всіх банках. Цей сік захистить салат від псування і дозволить йому зберігатися довше.

Поради щодо приготування

Для максимальної хрусткості обирайте свіжу, щільну капусту і соковитий м'ясистий перець. Не перемішуйте надто сильно, це збереже ідеально хрустку текстуру салату. Якщо перемішувати занадто активно, овочі стануть м’якими. Якщо салат здається занадто кислим, у наступному приготуванні просто зменшіть кількість оцту.

Цю мариновану капусту можна зберігати в холодильнику або підвалі. Вона чудово зберігає свіжість і хрумкість до самої весни.

