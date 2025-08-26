Маринованная капуста без варки и стерилизации: идеальный рецепт на зиму

Ингредиенты

5 килограммов капусты без кочана

1 килограмм моркови

1 килограмм сладкого перца

1 килограмм лука

100 граммов соли

300 граммов сахара

500 мл растительного масла

200 мл уксуса 9%

Подготовка

Для идеального результата выбирайте только свежую и плотную белокочанную капусту. Нашинковать ее крупными кусками, это позволит сохранить ее хрустящую текстуру. Поместите капусту в большую миску, где будет удобно смешивать все ингредиенты.

Морковь натрите на корейской терке. Этот маленький секрет придаст вашему салату не только особую сочность и хрусткость, но и визуальную привлекательность. Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой; выбирайте мясистые и сочные плоды, чтобы придать блюду яркий вкус и аромат. Лук нарежьте полукольцами (или четвертинками, если лук крупный).

Пошаговый рецепт приготовления

Соедините все подготовленные овощи в большой емкости. Этот этап является ключевым: очень важно не мять овощи, чтобы сохранить их текстуру и хрусткость. Просто осторожно перемешайте их.

Добавьте 100 г соли и 300 г сахара. Это обеспечит идеальный баланс сладости и пикантности. Затем влейте 500 мл растительного масла и 200 мл 9% уксуса. Осторожно, но тщательно перемешайте все, пока овощи не начнут выделять сок. Этот сок - основа маринада, и он сделает вкус салата насыщенным и полным.

Когда овощи выделили достаточно сока, плотно утрамбуйте салат в чистые банки. Не забудьте равномерно распределить остаток сока по всем банкам. Этот сок защитит салат от порчи и позволит ему храниться дольше.

Советы по приготовлению

Для максимальной хрусткости выбирайте свежую, плотную капусту и сочный мясистый перец. Не перемешивайте слишком сильно, это сохранит идеально хрустящую текстуру салата. Если перемешивать слишком активно, овощи станут мягкими. Если салат кажется слишком кислым, в следующем приготовлении просто уменьшите количество уксуса.

Эту маринованную капусту можно хранить в холодильнике или подвале. Она прекрасно сохраняет свежесть и хрустящесть до самой весны.