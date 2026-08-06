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Марганець кілька діб без питної води: Корецький назвав терміни відновлення

11:38 06.08.2026 Чт
1 хв
Контролює процес відновлення водопостачання особисто міністр інфраструктури
aimg Валерій Ульяненко
Марганець кілька діб без питної води: Корецький назвав терміни відновлення Ілюстративне фото: мешканці Марганця залишились без води (Getty Images)
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У Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області вже кілька днів поспіль відсутнє забезпечення питною водою через аварію на водогоні. Влада назвала терміни відновлення водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

"Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", - зазначив він.

Корецький наголосив, що очікує від голови ОВА Олександра Ганжі повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні.

"Поставив задачу здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води, підвіз питної води місцевому населенню", - повідомив прем'єр.

Процес відновлення водопостачання з учорашнього дня координує міністр інфраструктури Микола Калашник.

Нагадаємо, вчора російський обстріл призвів до знеструмлення 126 тисяч родин на Дніпропетровщині. Зокрема, у Нікополі, Марганці, Покрову та сусідніх селах.

Крім того, 5 серпня Краматорськ і прилеглі до нього селища у Донецькій області тимчасово залишились без водопостачання.

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Водопостачання Дніпропетровська область Сергій Корецький
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