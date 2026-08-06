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Марганец несколько суток без питьевой воды: Корецкий назвал сроки восстановления

11:38 06.08.2026 Чт
1 мин
Контролирует процесс восстановления водоснабжения лично министр инфраструктуры
aimg Валерий Ульяненко
Марганец несколько суток без питьевой воды: Корецкий назвал сроки восстановления Иллюстративное фото: жители Марганца остались без воды (Getty Images)
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В Марганце и близлежащих общинах Днепропетровской области уже несколько дней отсутствует обеспечение питьевой водой из-за аварии на водопроводе. Власти назвали сроки восстановления водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

"Это следствие аварии на магистральном водопроводе, а также не полной и не своевременной реакции ответственных должностных лиц. Жесткие выводы будут сделаны в ближайшее время", - отметил он.

Корецкий подчеркнул, что ожидает от главы ОВА Александра Ганжи полной вовлеченности и решения проблемы обеспечения жителей водой уже сегодня.

"Поставил задачу предпринять неотложные меры, которые ускорят ремонт оборудования на магистральном водопроводе, обеспечат подачу технической воды, подвоз питьевой воды местному населению", - сообщил премьер.

Процесс восстановления водоснабжения со вчерашнего дня координирует министр инфраструктуры Николай Калашник.

Напомним, вчера российский обстрел привел к обесточиванию 126 тысяч семей на Днепропетровщине. В частности, в Никополе, Марганце, Покрове и соседних селах.

Кроме того, 5 августа Краматорск и прилегающие к нему поселки в Донецкой области временно остались без водоснабжения.

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Водоснабжение Днепропетровская область Сергей Корецкий
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