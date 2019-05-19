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Марчук уволен с должности представителя Украины в ТКГ

Новости » Политика    19.05.2019 - 21:29
Марчук уволен с должности представителя Украины в ТКГ
Фото: Евгений Марчук (president.gov.ua)

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Распоряжение №51/2019-рп от 19 мая, обнародованное на сайте президента.

Согласно распоряжению, "пункт 2 Распоряжения президента Украины от 21 ноября 2018 года "О представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях" признается утратившим силу".

"Уволить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в распоряжении.

О своем увольнении Марчук также написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, имею сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук.

Марчук уволен с должности представителя Украины в ТКГМарчук уволен с должности представителя Украины в ТКГ

Напомним, Порошенко уволил Игоря Райніна с должности главы администрации президента.

Отметим, сегодня Петр Порошенко также уволил Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента.

Ранее Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Вчера, 18 мая, президент Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

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