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Марчук звільнений з посади представника України в ТКГ

Новини » Політика    19.05.2019 - 21:29
Марчук звільнений з посади представника України в ТКГ
Фото: Євген Марчук (president.gov.ua)

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Розпорядження №51/2019-рп від 19 травня, оприлюднене на сайті президента.

Згідно із розпорядженням, "пункт 2 Роспорядження президента України від 21 листопада 2018 року "Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях" визнається таким, що втратив чинність".

"Звільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у розпорядженні.

Про своє звільнення Марчук також написав на своїй сторінці у Facebook. 

"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав Марчук.

Марчук звільнений з посади представника України в ТКГ

Нагадаємо, Порошенко звільнив Ігоря Райніна з посади голови адміністрації президента.

Зазначимо, сьогодні Петро Порошенко також звільнив Сергія Марченка з посади заступника глави Адміністрації президента.

Раніше Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента України з прав дитини.

Вчора, 18 травня, президент Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України.

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