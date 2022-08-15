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Марченко о "жестком" госбюджете-2023: все расходы пересмотрят

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Правительство готовится пересмотреть и оптимизировать все расходы на 2023 год. Следующий бюджет будет чрезвычайно жесткий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам однозначно будет пересмотр всех расходов, оптимизация", - пояснил он.

Задача правительства, по словам министра, заключается в том, чтобы профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальная защита граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и предусмотреть средства на военную кампанию и на армию.

"Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача - нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета", - сказал он.

Марченко также отметил, что курс гривны к доллару, на котором рассчитывается бюджет, пока не является публичным, но "цифры не катастрофичны".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже начало работу над бюджетом на 2023 год. По его словам, приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

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Министерство финансов Украины