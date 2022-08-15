Марченко о "жестком" госбюджете-2023: все расходы пересмотрят

"Не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам однозначно будет пересмотр всех расходов, оптимизация", - пояснил он.

Задача правительства, по словам министра, заключается в том, чтобы профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальная защита граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и предусмотреть средства на военную кампанию и на армию.

"Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача - нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета", - сказал он.

Марченко также отметил, что курс гривны к доллару, на котором рассчитывается бюджет, пока не является публичным, но "цифры не катастрофичны".