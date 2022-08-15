Марченко про "жорсткий" держбюджет-2023: всі видатки переглянуть

"Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків, оптимізація", - пояснив він.

Завдання уряду, за словами міністра, полягає у тому, щоб профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і передбачити кошти на військову кампанію та на армію.

"Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету", - сказав він.

Марченко також зазначив, що курс гривні до долара, на якому рахується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".