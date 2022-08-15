Марченко про "жорсткий" держбюджет-2023: всі видатки переглянуть

Уряд готується переглянути та оптимізувати усі видатки на 2023 рік. Наступний бюджет буде надзвичайно жорсткий.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків, оптимізація", - пояснив він.
Завдання уряду, за словами міністра, полягає у тому, щоб профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і передбачити кошти на військову кампанію та на армію.
"Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету", - сказав він.
Марченко також зазначив, що курс гривні до долара, на якому рахується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже почав роботу над бюджетом на 2023 рік. За його словами, пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.
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