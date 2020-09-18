Марченко не видит угроз для сотрудничества с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко не видит угроз для сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас Украина выполняется все условия, которые перед ней ставятся.

Об этом Марченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас ключевой задачей является пересмотр программы, после чего будет известна дата получения транша.

"Об этом (дата получения транша - ред.) можно будет говорить более детально после приезда миссии (МВФ - ред.). Сейчас в первую очередь мы должны провести пересмотр программы. Мы все структурные маяки выполняем. Поэтому я сегодня не вижу особых рисков с точки зрения сотрудничества с МВФ", - сообщил Марченко.

При этом министр не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Данилы Гетманцева о том, что Украина может получить второй транш в декабре.

"Гетманцев не вовлечен к переговорам и откуда у него такая информация я ответить не могу", - сказал Марченко.

Ранее глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ ожидает получить второй транш от МВФ до конца года.

До этого Марченко сообщал, что миссия МВФ должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества, но в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.