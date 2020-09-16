В Раде ожидают, что Украина получит второй транш МВФ в декабре

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев прогнозирует получение Украиной второго транша от Международного валютного фонда в декабре этого года. Деньги МВФ должны были поступить в сентябре.
Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".
Гетманцев отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для получения транша МВФ.
"Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно ", - сказал нардеп.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко пояснил отказ МВФ направлять миссию в Киев.
Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.
Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.
Как сообщало РБК-Украина, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.