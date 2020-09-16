В Раде ожидают, что Украина получит второй транш МВФ в декабре

Фото: Данила Гетманцев (РБК-Украина)

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев прогнозирует получение Украиной второго транша от Международного валютного фонда в декабре этого года. Деньги МВФ должны были поступить в сентябре.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

Гетманцев отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для получения транша МВФ.

"Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно ", - сказал нардеп.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко пояснил отказ МВФ направлять миссию в Киев.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.