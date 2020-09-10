В МВФ не называют дату прибытия в Украину миссии для выделения второго транша

Фото: МВФ-Украина (РБК-Украина)

В Международном валютном фонде (МВФ) пока не могут назвать дату приезда в Украину миссии для первого пересмотра действующей 18-месячной программы Stand-By. В то же время в Фонде отметили важность сохранения независимости всех антикоррупционных органов в Украине.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель МВФ Джерри Райс.

"Назвать дату прибытия миссии по ее первому просмотру я пока не могу", - отметил он.

По словам Райса, сейчас идут переговоры между Украиной и МВФ.

"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и начала более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - сказал Райс.

Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина выполняет все структурные маяки в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By. Все запланированные на 2020 год транша от МВФ будут получены.

Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.