Глава НБУ назвал сроки получения транша МВФ

Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В НБУ надеются получить транш до конца года

Национальный банк ожидает, что следующий транш от Международного фонда поступит в Украину до конца года. Диалог с МВФ продолжается.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих иностранных финансовых учреждений (FLIFI), сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Шевченко, диалог с МВФ продолжается, продолжение сотрудничества с Фондом - приоритетная задача.

"Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом", - добавил он.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества, но в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.