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Марченко про повернення довоєнних податків: "сюрпризів" більше не буде

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування, найближчим часом інших "сюрпризів" не буде", - заявив міністр фінансів України.

За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.

"Останні зміни - повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу", - розповів Марченко.

Новий законопроект

Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.

Згідно з законопроектом №8401, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня повертаються довоєнні податки на пальне. РБК-Україна писало, на скільки можуть зрости ціни на бензин, дизель та автомобільний газ.

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