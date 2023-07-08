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Марченко о возврате довоенных налогов: "сюрпризов" больше не будет

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (kmu gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина вернулась к довоенной системе налогообложения. Последние изменения восстановили практически все нормы, действовавшие до войны.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы вернулись к довоенной системе налогообложения, в ближайшее время других "сюрпризов" не будет", - заявил министр финансов Украины.

По его словам, последние изменения, которые были приняты согласно законопроекту №8401 восстановили практически все нормы, которые действовали до войны.

"Последние изменения - возвращение к довоенной системе налогообложения физических и юридических лиц. В ближайшее время закон вступит в силу", - рассказал Марченко.

Новый законопроект

Верховная рада Украины одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым возвращаются проверки и довоенные налоги. Новые правила вступают в силу с 1 августа 2023 года.

Согласно законопроекту №8401, с 1 августа отменяется единый налог по ставке 2%. При этом переход регулируется следующим образом.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля возвращаются довоенные налоги на горючее. РБК-Украина писала, на сколько могут вырасти цены на бензин, дизель и автомобильный газ.

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