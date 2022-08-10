Марченко оценил риск прорыва оккупантов в Одесскую область
Российские войска планировали обойти Николаев и через Вознесенск прорвать оборону Одесской области. Однако свой шанс они упустили еще в марте.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.
Он отметил, что шанс у россиян на такой прорыв был, но сейчас оккупантам будет очень сложно.
"Они понесут большие потери и личному составу, и технике. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать. Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются убегать за Днепр", - добавил Марченко.
Напомним, российская армия может готовить масштабное наступление на Николаев. Для этого она стянула на юг Украины около 25 тысяч военных.
Также военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне хотят окружить Николаев.
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