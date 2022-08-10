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Марченко оценил риск прорыва оккупантов в Одесскую область

Новина українською →
Одесса, Среда 10 августа 2022 09:30
Марченко оценил риск прорыва оккупантов в Одесскую область Фото: российские войска планировали прорвать оборону Одесской области через Вознесенск (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Российские войска планировали обойти Николаев и через Вознесенск прорвать оборону Одесской области. Однако свой шанс они упустили еще в марте.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

Он отметил, что шанс у россиян на такой прорыв был, но сейчас оккупантам будет очень сложно.

"Они понесут большие потери и личному составу, и технике. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать. Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются убегать за Днепр", - добавил Марченко.

Напомним, российская армия может готовить масштабное наступление на Николаев. Для этого она стянула на юг Украины около 25 тысяч военных.

Также военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне хотят окружить Николаев.

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