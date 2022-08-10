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Марченко оцінив ризик прориву окупантів в Одеську область

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Одеса, Середа 10 серпня 2022 09:30
Марченко оцінив ризик прориву окупантів в Одеську область Фото: російські війська планували прорвати оборону Одеської області через Вознесенськ (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Російські війська планували обійти Миколаїв і через Вознесенськ прорвати оборону Одеської області. Однак свій шанс вони упустили ще в березні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

Він зазначив, що шанс у росіян на такий прорив був, але зараз окупантам буде дуже складно.

"Вони понесуть великі втрати і особовому складу, і техніці. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати. З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пральних машин і мікрохвильовок почали шукати надувні матраци і гумові човни. Вони вже збираються тікати за Дніпро", - додав Марченко.

Нагадаємо, російська армія може готувати масштабний наступ на Миколаїв. Для цього вона стягнула на південь України близько 25 тисяч військових.

Також військовий експерт Олег Жданов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни хочуть оточити Миколаїв.

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