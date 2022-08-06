Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат, - The Times

Российская армия может готовить масштабное наступление на Николаев. Для этого она стянула на юг Украины около 25 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Издание, ссылаясь на данные украинской разведки, отмечает, что в течение последних недель РФ перебросила из Донбасса и Крыма на юг большое количество живой силы. Речь идет о девяти российских подразделениях численностью 500-800 человек.

Сейчас на западном берегу Днепра, вероятно, находится до 10 тысяч российских солдат. Их цель - окружить Николаев.

В СМИ объясняют, что таким образом РФ хочет ответить на продвижение украинских войск на юге, поскольку ВСУ за последний месяц отодвинули линию фронта от Николаева примерно на 2 километра.

Кроме того, наступление на Николаев поможет армии РФ продвинуться к Одессе, а также сделает невозможным обстрелы мостов возле Херсона из систем HIMARS.