Марченко о новом выпуске евробондов: мы на паузе

Новый выпуск еврооблигаций Украины будет зависеть от многих факторов. В Минфине пока не знают, когда удастся выйти на рынок.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Теперь мы на паузе", - сказал он, комментируя ситуацию после отмены размещения.

Министр еще раз подтвердил, что выпуск евробондов был отменен из-за заявления главs НБУ Якова Смолия об отставке "в самый не подходящий момент".

Марченко сообщил, что Минфин 1 июля уже разместил 12-летние евробонды на 1,75 млрд долларов и закрыл книгу заявок с доходностью 7,3%.

"И тут через 40 минут - "бах" и непредвиденное событие", - сказал он.

По его словам, в тот момент ситуация для размещения была очень благоприятной.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.