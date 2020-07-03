Марченко про новий випуск євробондів: ми на паузі

Новий випуск єврооблігацій України буде залежати від багатьох чинників. У Мінфіні поки не знають, коли вдасться вийти на ринок.

Про це в коментарі журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Тепер ми на паузі", - сказав він, коментуючи ситуацію після скасування розміщення.

Міністр ще раз підтвердив, що випуск євробондів був скасований через заяву голови НБУ Якова Смолія про відставку "у найбільш не підходящий момент".

Марченко повідомив, що Мінфін 1 липня вже розмістив 12-річні євробонди на 1,75 млрд доларів та закрив книгу заявок з дохідністю 7,3%.

"І тут через 40 хвилин - "бах" і непередбачена подія", - сказав він.

За його словами, тоді ситуація для розміщення була дуже сприятливою.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.