Марченко назвав фінансові потреби України на 2026 рік у разі продовження війни

Під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів в Римі Марченко повідомив, що у 2025 році очікується повне покриття потреб у зовнішньому фінансуванні у розмірі 39,3 млрд доларів. Станом на перше півріччя вже надійшло понад 22 млрд доларів.

"В умовах як триваючої повномасштабної війни, так і потенційного сценарію завершення активних бойових дій Україна потребує регулярної й передбачуваної зовнішньої підтримки для збереження фінансової стабільності, якої вдалося досягти разом з партнерами з 2022 року", - сказав він.

Марченко повідомив, що відповідно до програми МВФ у разі завершення активних бойових дій обсяг необхідної міжнародної підтримки становитиме 22 млрд доларів.

Водночас Україна потребуватиме додаткових ресурсів для посилення оборонного потенціалу. Якщо ж повномасштабна війна триватиме у 2026 році, бюджетні потреби залишаться щонайменше на рівні 2025 року.

"Безпекова допомога дозволить не тільки ефективно стримувати агресора в Україні, але й слугуватиме надійним захистом Європі від загрози з боку РФ", - сказав він.

Бюджет України

Марченко повідомив, що на сектор оборони у 2025 році спрямовано 64% усіх видатків загального фонду держбюджету.

За його словами, уряд також вніс до парламенту законопроєкт про додаткове фінансування армії ще на 10 млрд доларів (412,4 млрд гривень) за рахунок перевиконання доходів і внутрішніх запозичень. Ці кошти мають покрити додаткову потребу Сил оборони в озброєнні, боєприпасах та обладнанні.