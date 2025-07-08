Євросоюз терміново шукає 19 млрд доларів для України, - FT

Брюссель терміново вивчає способи покриття дефіциту до 19 млрд доларів у бюджеті України наступного року. Київ зіткнувся зі скороченням підтримки США і погіршенням перспектив припинення вогню з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, Єврокомісія обговорює варіанти з країнами-членами ЄС, включно з спрямуванням військової підтримки Україні у вигляді позабюджетних грантів, авансовими кредитами з наявної схеми підтримки G7 на 50 млрд доларів для Києва та подальшим використанням російських державних активів, заморожених у ЄС.

Прогнозований дефіцит бюджету України наступного року ще не покритий зовнішнім фінансуванням.

"Зростає занепокоєння з приводу наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню цьогоріч [щоб полегшити фінансову напругу України], змушені перераховувати свої витрати й розуміти, що є [фінансова] дірка, хоч би як вони намагалися її скоротити", - сказав високопосадовець ЄС, який бере участь у перемовинах із Києвом.

Єврокомісії вже довелося скоригувати витрати з потоків фінансування, пов'язаних з Україною, протягом 2025 року, повідомили чиновники Financial Times, у відповідь на тривалий конфлікт і відсутність впевненості в швидкому припиненні вогню з Москвою.

Конференція в Римі

Терміновість у Брюсселі в пошуку нового фінансування пов'язана з майбутнім цього тижня самітом у Римі, присвяченим фінансуванню потреб України у відновленні, в якому візьме участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

МВФ оцінює, що потреби України у фінансуванні на наступний рік покриті, але це припускає, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року - сценарій, який Україна і ЄС не поділяють.

Керуюча директорка МВФ Крісталіна Георгієва заявила минулого місяця, що Фонд "оцінить, чи збільшиться цей дефіцит фінансування, і чи потребуватиме він додаткового фінансування зовнішньої допомоги".

Мета полягає в тому, щоб забезпечити задоволення потреб Києва задовго до зими, особливо з урахуванням невизначених перспектив подальшої військової підтримки США, сказав один дипломат ЄС.

Військова допомога

Одна з пропозицій, якою Київ поділився з країнами G7 і яка перебуває на розгляді Європейської комісії, полягає в тому, щоб спрямувати військову підтримку Україні у вигляді двосторонніх грантів, що обліковуватимуться окремо як "позабюджетний зовнішній трансферт", і водночас зараховуватимуться до цільових показників видатків на національну оборону.

Це слугуватиме подвійній меті: сприянню обіцянкам НАТО збільшити видатки на національну оборону до 5% ВВП і наданню підтримки Україні.

"Замість того, щоб дублювати можливості, європейські союзники могли б спільно фінансувати українські сили - розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки", - написав Київ у документі, наданому союзникам із G7 і опублікованому Financial Times.

Комісія мала обговорити цей та інші варіанти з міністрами фінансів ЄС у понеділок увечері, повідомили двоє людей, знайомих із цим питанням.

"Очевидно, що військова підтримка України, яку надають держави-члени, - це не тільки кошти на оборону України, а й на оборону Європи, і частина цього, звісно, буде вважатися витратами на оборону", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Інші варіанти

Інший варіант - очікувати виплат з існуючої схеми G7 на 50 млрд доларів, яка видає Києву кредити на основі прибутку від російських державних активів, заморожених на Заході.

Без припинення вогню для стимулювання внутрішньої економіки України Київ очікує дефіциту щонайменше 8 мільярдів доларів у 2026 році, навіть якщо деякі з обіцяних сум можуть бути надані партнерами, включно з ЄС, Японією та США. Якщо цього не станеться, то дефіцит фінансування може сягнути 19 млрд доларів.