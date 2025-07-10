Марченко назвал финансовые потребности Украины на 2026 год в случае продолжения войны

Во время заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров в Риме Марченко сообщил, что в 2025 году ожидается полное покрытие потребностей во внешнем финансировании в размере 39,3 млрд долларов. По состоянию на первое полугодие уже поступило более 22 млрд долларов.

"В условиях как продолжающейся полномасштабной войны, так и потенциального сценария завершения активных боевых действий Украина нуждается в регулярной и предсказуемой внешней поддержке для сохранения финансовой стабильности, которой удалось достичь вместе с партнерами с 2022 года", - сказал он.

Марченко сообщил, что в соответствии с программой МВФ в случае завершения активных боевых действий объем необходимой международной поддержки составит 22 млрд долларов.

В то же время Украина потребует дополнительных ресурсов для усиления оборонного потенциала. Если же полномасштабная война продлится в 2026 году, бюджетные потребности останутся минимум на уровне 2025 года.

"Помощь в сфере безопасности позволит не только эффективно сдерживать агрессора в Украине, но и будет служить надежной защитой Европе от угрозы со стороны РФ", - сказал он.

Бюджет Украины

Марченко сообщил, что на сектор обороны в 2025 году направлено 64% всех расходов общего фонда госбюджета.

По его словам, правительство также внесло в парламент законопроект о дополнительном финансировании армии еще на 10 млрд долларов (412,4 млрд гривен) за счет перевыполнения доходов и внутренних заимствований. Эти средства должны покрыть дополнительную потребность Сил обороны в вооружении, боеприпасах и оборудовании.