Марченко назвал финансовые потребности Украины на 2026 год в случае продолжения войны

В этом году Украина тратит на нужды безопасности и обороны две трети бюджета. Если война продолжится, Киеву понадобится дополнительная финансовая поддержка.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Во время заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров в Риме Марченко сообщил, что в 2025 году ожидается полное покрытие потребностей во внешнем финансировании в размере 39,3 млрд долларов. По состоянию на первое полугодие уже поступило более 22 млрд долларов.
"В условиях как продолжающейся полномасштабной войны, так и потенциального сценария завершения активных боевых действий Украина нуждается в регулярной и предсказуемой внешней поддержке для сохранения финансовой стабильности, которой удалось достичь вместе с партнерами с 2022 года", - сказал он.
Марченко сообщил, что в соответствии с программой МВФ в случае завершения активных боевых действий объем необходимой международной поддержки составит 22 млрд долларов.
В то же время Украина потребует дополнительных ресурсов для усиления оборонного потенциала. Если же полномасштабная война продлится в 2026 году, бюджетные потребности останутся минимум на уровне 2025 года.
"Помощь в сфере безопасности позволит не только эффективно сдерживать агрессора в Украине, но и будет служить надежной защитой Европе от угрозы со стороны РФ", - сказал он.
Марченко сообщил, что на сектор обороны в 2025 году направлено 64% всех расходов общего фонда госбюджета.
По его словам, правительство также внесло в парламент законопроект о дополнительном финансировании армии еще на 10 млрд долларов (412,4 млрд гривен) за счет перевыполнения доходов и внутренних заимствований. Эти средства должны покрыть дополнительную потребность Сил обороны в вооружении, боеприпасах и оборудовании.
НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans. Однако в 2026 году объем сократится до 17 млрд долларов.
МВФ оценивает, что потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты, но это предполагает, что война закончится в этом году или в середине 2026 года - сценарий, который Украина и ЕС не разделяют.
В то же время, по информации Financial Times. Брюссель срочно изучает способы покрытия дефицита до 19 млрд долларов в бюджете Украины в следующем году.
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