Марченко назвал источник денег на накопительную пенсию

"Сейчас идет речь, что это 1% от ЕСВ и 1% даст государство в виде прямой программы", - сообщил он.

По его словам, в дальнейшем граждане смогут добавлять на накопительную пенсию из своих денег.

"Условно говоря, когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию, буду понимать, что эта система начала работать", - сообщил Марченко.

При этом он заявил, что конкретные параметры пенсионной реформы сейчас дискутируются. "Вопрос в том, как это спланировать, чтобы это можно было внедрить с 2023 или 2024 года. Тут я пытаюсь найти механизмы, дискутирую и с Мариной Лазебной (министр соцполитики, - ред.), и с Галиной Третьяковой (глава соцкомитета Рады, - ред.), и в целом с рынком", - сказал Марченко.

Министр финансов рассказал, что солидарная пенсия останется в таком виде, в котором есть. "Но спросите у нынешних пенсионеров, кроме отдельных категорий, кто доволен своей пенсией. Никто", - добавил он.