Маніпуляція Різдвом в Україні: як пропаганда РФ поширює фейки

Російські інформаційні ресурси поширюють змонтувані відео богослужінь, нібито показуючи, що більшість українців святкують Різдво 7 січня.

У роликах закадровий голос називає людей "зрадниками", бо 25 грудня нібито ніхто не приходив до храму.

"Оригінальне відео було зняте у 2024 році в київському храмі на Різдво та вперше опубліковане в TikTok 26 грудня. Пропагандисти змонтували його, додавши напис "зрадники" та іншу аудіодоріжку", - зазначають у ЦПД.

Крім того, росіяни активно використовують штучний інтелект, створюючи відео з українськими військовими, які нібито відзначають Різдво 7 січня.

"Контент подається як звернення від реальних військовослужбовців і має створити ілюзію масової підтримки "старої дати", - попереджають експерти.

Мета таких маніпуляцій - дестабілізувати українське суспільство, посіяти недовіру до державного рішення про перехід на новоюліанський календар і викликати внутрішні суперечки.

"Ворог цілеспрямовано експлуатує релігійну тематику як інструмент впливу в умовах війни", - додають у Центрі протидії дезінформації.

Інші фейки і пропаганда РФ

Раніше російська пропаганда вже поширювала подібні відео та фейки про релігійну тематику, зокрема щодо церковних свят і українських військових.

Центр протидії дезінформації фіксує зростання використання ШІ-контенту ворогом для створення ілюзії "народної підтримки" певних поглядів.