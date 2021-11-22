Манипуляции с "зелеными" еврооблигациями подрывают доверие иностранных инвесторов к Украине, - нардеп

"Происходит давление на отдельную компанию. Какие есть механизмы, будь то коррупция или влияние на медиа - это вопрос номер один, на который, конечно, мы должны ответить. Но ведь весь мир это видит. И назовите мне иностранную компанию, инвестора, который придет в страну, где власти в любой момент могут перекрыть кислород. Вот просто захотели - перекрыли. Как такое в принципе может быть? А это происходит прямо сейчас в нашей стране. И поэтому на это будет реакция", - отметил нардеп.

Гончаренко отметил, что сегодняшние действия властей относительно невыплаты средств производителям "зеленой" энергии прямо противоположны задекларированным заявлениям на последнем климатическом саммите в Глазго, относительно планов Украины способствовать и присоединиться к инициативам по глобальному переходу от угля к чистой энергетике.