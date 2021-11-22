Манипуляции с "зелеными" еврооблигациями подрывают доверие иностранных инвесторов к Украине, - нардеп

Блокирование выплаты средств производителям "зеленой" энергии подрывает доверие иностранных инвесторов к украинским властям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Происходит давление на отдельную компанию. Какие есть механизмы, будь то коррупция или влияние на медиа - это вопрос номер один, на который, конечно, мы должны ответить. Но ведь весь мир это видит. И назовите мне иностранную компанию, инвестора, который придет в страну, где власти в любой момент могут перекрыть кислород. Вот просто захотели - перекрыли. Как такое в принципе может быть? А это происходит прямо сейчас в нашей стране. И поэтому на это будет реакция", - отметил нардеп.
Гончаренко отметил, что сегодняшние действия властей относительно невыплаты средств производителям "зеленой" энергии прямо противоположны задекларированным заявлениям на последнем климатическом саммите в Глазго, относительно планов Украины способствовать и присоединиться к инициативам по глобальному переходу от угля к чистой энергетике.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.