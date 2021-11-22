Маніпуляції з "зеленими" єврооблігаціями підривають довіру іноземних інвесторів до України, - нардеп

"Відбувається тиск на окрему компанію. Які є механізми, чи то корупція, чи то вплив на медіа - це питання номер один, на яке, звичайно, ми маємо відповісти. Але ж весь світ це бачить. І назвіть мені іноземну компанію, інвестора, який прийде в країну, в якій влада в будь-який момент може перекрити кисень. От просто захотіли - перекрили. Як таке в принципі може бути? А це відбувається прямо зараз у нашій країні. І тому на це буде реакція", - зазначив нардеп.

Гончаренко наголосив, що сьогоднішні дії влади стосовно невиплати коштів виробникам "зеленої" енергії є прямо протилежними до задекларованих заяв на останньому кліматичному саміту у Глазго, стосовно планів України сприяти і долучитися до ініціатив щодо глобального переходу від вугілля до чистої енергетики.