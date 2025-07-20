Манікюр "рожева вода": найелегантніший тренд літа, який пасує кожній

Що таке манікюр у стилі "рожева вода"

Це нейл-тренд, натхненний прозорістю та ніжним блиском рожевої води. Основна ідея - створити максимально природний вигляд нігтів, з ефектом вологого блиску або тонким глянцем, наче ви щойно занурили пальці в ароматну рожеву есенцію.

Трендовий дизайн "рожева вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Основні риси:

напівпрозора текстура - зазвичай це гель або лак рожевого чи блідо-невидимого відтінку.

світловий блиск - глянсове покриття або легке перламутрове сяйво (можна додати топ з делікатним шимером)

м'який градієнт - іноді застосовують омбре від прозорого до рожевого (нагадує ефект "молочного чаю з трояндою")

без декору або мінімалістичний дизайн - рожева вода "любить" чистоту: максимум - одна тонка лінія, дрібні стрази або золоте кільце біля кутикули.

Манікюр "рожева вода" (фото: instagram.com/matejanova)

З чим поєднувати:

ідеально підходить до "чистої естетики" (clean girl aesthetic)

добре виглядає з легким макіяжем, шовковими сукнями, білими сорочками.

підходить як до офісних луків, так і до весільного або святкового образу.

Манікюр у стилі рожева вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Чому це тренд 2025 року

Манікюр "рожева вода" - це відповідь на тренд "менше - значить, краще". У 2025 році жінки шукають красу, яка не кричить, а випромінює спокій, доглянутість і внутрішній баланс.