Манікюр "рожева вода": найелегантніший тренд літа, який пасує кожній

Тренд "рожева вода" в манікюрі - один з найделікатніших і найелегантніших дизайнів літа 2025. Він поєднує в собі природність, свіжість і легкий гламур, завдяки чому ідеально підходить як для повсякденного життя, так і для особливих випадків.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Це нейл-тренд, натхненний прозорістю та ніжним блиском рожевої води. Основна ідея - створити максимально природний вигляд нігтів, з ефектом вологого блиску або тонким глянцем, наче ви щойно занурили пальці в ароматну рожеву есенцію.
Трендовий дизайн "рожева вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Основні риси:
Манікюр "рожева вода" (фото: instagram.com/matejanova)
З чим поєднувати:
Манікюр у стилі рожева вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Манікюр "рожева вода" - це відповідь на тренд "менше - значить, краще". У 2025 році жінки шукають красу, яка не кричить, а випромінює спокій, доглянутість і внутрішній баланс.
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання Glamour, сторінки майстрів манікюру в Instagram: Harriet Westmoreland, Mateja Novakovic, Le Manoir.