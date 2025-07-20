Маникюр "розовая вода": самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Что такое маникюр в стиле "розовая вода"

Это нейл-тренд, вдохновленный прозрачностью и нежным блеском розовой воды. Основная идея - создать максимально естественный вид ногтей, с эффектом влажного блеска или тонким глянцем, как будто вы только что погрузили пальцы в ароматную розовую эссенцию.

Трендовый дизайн "розовая вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Основные черты:

полупрозрачная текстура - обычно это гель или лак розового или бледно-невидимого оттенка.

световой блеск - глянцевое покрытие или легкое перламутровое сияние (можно добавить топ с деликатным шиммером)

мягкий градиент - иногда применяют омбре от прозрачного до розового (напоминает эффект "молочного чая с розой")

без декора или минималистичный дизайн - розовая вода "любит" чистоту: максимум - одна тонкая линия, мелкие стразы или золотое кольцо у кутикулы.

Маникюр "розовая вода" (фото: instagram.com/matejanova)

С чем сочетать:

идеально подходит к "чистой эстетике" (clean girl aesthetic)

хорошо смотрится с легким макияжем, шелковыми платьями, белыми рубашками.

подходит как к офисным лукам, так и к свадебному или праздничному образу.

Маникюр в стиле розовая вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Почему это тренд 2025 года

Маникюр "розовая вода" - это ответ на тренд "меньше - значит, лучше". В 2025 году женщины ищут красоту, которая не кричит, а излучает покой, ухоженность и внутренний баланс.