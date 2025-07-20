Маникюр "розовая вода": самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Тренд "розовая вода" в маникюре - один из самых деликатных и элегантных дизайнов лета 2025. Он сочетает в себе естественность, свежесть и легкий гламур, благодаря чему идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Это нейл-тренд, вдохновленный прозрачностью и нежным блеском розовой воды. Основная идея - создать максимально естественный вид ногтей, с эффектом влажного блеска или тонким глянцем, как будто вы только что погрузили пальцы в ароматную розовую эссенцию.
Трендовый дизайн "розовая вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Основные черты:
Маникюр "розовая вода" (фото: instagram.com/matejanova)
С чем сочетать:
Маникюр в стиле розовая вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Маникюр "розовая вода" - это ответ на тренд "меньше - значит, лучше". В 2025 году женщины ищут красоту, которая не кричит, а излучает покой, ухоженность и внутренний баланс.
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Для написания материала были использованы такие источники: издание Glamour, страницы мастеров маникюра в Instagram: Harriet Westmoreland, Mateja Novakovic, Le Manoir.