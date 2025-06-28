Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді
Літо 2025 - це час яскравості, природності та стильних акцентів навіть у деталях. У центрі уваги - педикюр: модні кольори, мінімалістичний дизайн і нові інтерпретації класики.
РБК-Україна розповідає, які відтінки та дизайни будуть актуальні цього сезону.
Червоний і кораловий
Червоний - це безумовний фаворит сезону, який залишається актуальним з року в рік. У 2025-му в тренді насичені червоні, вогняні, томатні, а також м'які коралові тони, що чудово підкреслюють засмагу й надають образу сексуальності навіть у найпростішому взутті.
Червоний - універсальний, він пасує до будь-якого тону шкіри та доречний у будь-якому віці. А коралові відтінки - ідеальний варіант для тих, хто хоче яскравості, але в м'якшому, романтичному варіанті.
Відтінки червоного в тренді на літо (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Ніжно-рожевий
Ніжно-рожевий педикюр - справжній must-have для тих, хто вибирає невимушену елегантність. У 2025 році в тренді молочні рожеві, блідо-пудрові й персиково-рожеві відтінки, що мають дуже делікатний і "дорогий" вигляд.
Цей колір ідеально підходить тим, хто віддає перевагу мінімалізму, стриманому стилю або дрес-коду. Це також чудовий вибір для весільного сезону, відпустки або офісу.
Ніжно-рожевий манікюр на літо (фото: instagram.com/millymason_)
Френч
Якщо ви любите класику, вибирайте французький педикюр або, як його ще називають, френч-педикюр. Щоб зробити такий дизайн, нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.
Влітку можна поекспериментувати з неоновим френчем або ж покрити кінчик нігтя насиченим гель-лаком з блискітками.
Френч-педикюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Темно-синій
Темно-синій - неочевидний, але дуже стильний вибір для літнього педикюру.
У 2025 році він повертається в моду як альтернатива класичному чорному, надаючи образу загадковості та стриманого шику. Це колір, натхненний глибиною океану і нічним небом.
Цей відтінок має чудовий вигляд на контрасті із засмаглою шкірою, підходить для сміливих, але стриманих образів. Ідеальний для тих, хто хоче виділитися, не вдаючись до яскравих тонів.
Темно-синій педикюр на літо (фото: instagram.com/smythsisters)
Нюд
Нюдові відтінки залишаються поза часом - і влітку 2025 року вони знову в топі. Від теплого бежевого до рожево-білого, нюд підкреслює природність і чистоту, робить педикюр максимально універсальним і доглянутим.
Цей варіант - безпрограшний для будь-якого віку, стилю життя або випадку. Особливо актуальний для тих, хто хоче мати акуратний вигляд без надмірної уваги до кольору.
Світло-бежевий педикюр (фото: instagram.com/monikh)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Harriet Westmoreland, Milly Mason, Julia Diogo, Marianne Smyth, Monikh.