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Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Субота 28 червня 2025 07:15
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Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді Педикюр на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо 2025 - це час яскравості, природності та стильних акцентів навіть у деталях. У центрі уваги - педикюр: модні кольори, мінімалістичний дизайн і нові інтерпретації класики.

РБК-Україна розповідає, які відтінки та дизайни будуть актуальні цього сезону.

Червоний і кораловий

Червоний - це безумовний фаворит сезону, який залишається актуальним з року в рік. У 2025-му в тренді насичені червоні, вогняні, томатні, а також м'які коралові тони, що чудово підкреслюють засмагу й надають образу сексуальності навіть у найпростішому взутті.

Червоний - універсальний, він пасує до будь-якого тону шкіри та доречний у будь-якому віці. А коралові відтінки - ідеальний варіант для тих, хто хоче яскравості, але в м'якшому, романтичному варіанті.

Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Відтінки червоного в тренді на літо (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Ніжно-рожевий

Ніжно-рожевий педикюр - справжній must-have для тих, хто вибирає невимушену елегантність. У 2025 році в тренді молочні рожеві, блідо-пудрові й персиково-рожеві відтінки, що мають дуже делікатний і "дорогий" вигляд.

Цей колір ідеально підходить тим, хто віддає перевагу мінімалізму, стриманому стилю або дрес-коду. Це також чудовий вибір для весільного сезону, відпустки або офісу.

Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Ніжно-рожевий манікюр на літо (фото: instagram.com/millymason_)

Френч

Якщо ви любите класику, вибирайте французький педикюр або, як його ще називають, френч-педикюр. Щоб зробити такий дизайн, нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Влітку можна поекспериментувати з неоновим френчем або ж покрити кінчик нігтя насиченим гель-лаком з блискітками.

Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Френч-педикюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Темно-синій

Темно-синій - неочевидний, але дуже стильний вибір для літнього педикюру.

У 2025 році він повертається в моду як альтернатива класичному чорному, надаючи образу загадковості та стриманого шику. Це колір, натхненний глибиною океану і нічним небом.

Цей відтінок має чудовий вигляд на контрасті із засмаглою шкірою, підходить для сміливих, але стриманих образів. Ідеальний для тих, хто хоче виділитися, не вдаючись до яскравих тонів.

Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Темно-синій педикюр на літо (фото: instagram.com/smythsisters)

Нюд

Нюдові відтінки залишаються поза часом - і влітку 2025 року вони знову в топі. Від теплого бежевого до рожево-білого, нюд підкреслює природність і чистоту, робить педикюр максимально універсальним і доглянутим.

Цей варіант - безпрограшний для будь-якого віку, стилю життя або випадку. Особливо актуальний для тих, хто хоче мати акуратний вигляд без надмірної уваги до кольору.

Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Світло-бежевий педикюр (фото: instagram.com/monikh)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Harriet Westmoreland, Milly Mason, Julia Diogo, Marianne Smyth, Monikh.

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