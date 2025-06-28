Модний педикюр на літо 2025: які дизайни та кольори у тренді

Літо 2025 - це час яскравості, природності та стильних акцентів навіть у деталях. У центрі уваги - педикюр: модні кольори, мінімалістичний дизайн і нові інтерпретації класики.

РБК-Україна розповідає, які відтінки та дизайни будуть актуальні цього сезону.

Червоний і кораловий

Червоний - це безумовний фаворит сезону, який залишається актуальним з року в рік. У 2025-му в тренді насичені червоні, вогняні, томатні, а також м'які коралові тони, що чудово підкреслюють засмагу й надають образу сексуальності навіть у найпростішому взутті.

Червоний - універсальний, він пасує до будь-якого тону шкіри та доречний у будь-якому віці. А коралові відтінки - ідеальний варіант для тих, хто хоче яскравості, але в м'якшому, романтичному варіанті.

Відтінки червоного в тренді на літо (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Ніжно-рожевий

Ніжно-рожевий педикюр - справжній must-have для тих, хто вибирає невимушену елегантність. У 2025 році в тренді молочні рожеві, блідо-пудрові й персиково-рожеві відтінки, що мають дуже делікатний і "дорогий" вигляд.

Цей колір ідеально підходить тим, хто віддає перевагу мінімалізму, стриманому стилю або дрес-коду. Це також чудовий вибір для весільного сезону, відпустки або офісу.

Ніжно-рожевий манікюр на літо (фото: instagram.com/millymason_)

Френч

Якщо ви любите класику, вибирайте французький педикюр або, як його ще називають, френч-педикюр. Щоб зробити такий дизайн, нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Влітку можна поекспериментувати з неоновим френчем або ж покрити кінчик нігтя насиченим гель-лаком з блискітками.

Френч-педикюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Темно-синій

Темно-синій - неочевидний, але дуже стильний вибір для літнього педикюру.

У 2025 році він повертається в моду як альтернатива класичному чорному, надаючи образу загадковості та стриманого шику. Це колір, натхненний глибиною океану і нічним небом.

Цей відтінок має чудовий вигляд на контрасті із засмаглою шкірою, підходить для сміливих, але стриманих образів. Ідеальний для тих, хто хоче виділитися, не вдаючись до яскравих тонів.

Темно-синій педикюр на літо (фото: instagram.com/smythsisters)

Нюд

Нюдові відтінки залишаються поза часом - і влітку 2025 року вони знову в топі. Від теплого бежевого до рожево-білого, нюд підкреслює природність і чистоту, робить педикюр максимально універсальним і доглянутим.

Цей варіант - безпрограшний для будь-якого віку, стилю життя або випадку. Особливо актуальний для тих, хто хоче мати акуратний вигляд без надмірної уваги до кольору.

Світло-бежевий педикюр (фото: instagram.com/monikh)