Манікюр Гейлі Бібер: як повторити трендовий дизайн, від якого не відірвати очей (відео)

Манікюр Гейлі Бібер знову вривається в тренди, цього разу це дизайн з ніжним перламутровим переливом і магнітним сяянням. І виявилося, що його легко повторити.
Як зробити манікюр як у Гейлі Бібер, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео нейл-майстерки Zola Ganzorigt в її Instagram.
Це той випадок, коли дизайн здається складним, але насправді повторити його може кожна, навіть вдома. Легкий рожевий тон, м’який шиммер і срібляста "аура" на кінчиках нігтів роблять руки витонченими, доглянутими й дуже стильними.
Перламутровий верх, ніжна молочно-рожева основа, магнітний холодний блік на кінчиках - такий манікюр підходить як для повсякденності, так і для святкового образу. В тренді зараз не яскравий блиск, а делікатна глянцева вуаль, саме таку "глазуровану розкіш" демонструє Бібер.
