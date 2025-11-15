Маникюр Хейли Бибер: как повторить трендовый дизайн, от которого не оторвать глаз (видео)

Маникюр Хейли Бибер снова врывается в тренды, на этот раз это дизайн с нежным перламутровым переливом и магнитным сиянием. И оказалось, что его легко повторить.
Как сделать маникюр как у Хейли Бибер, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео нейл-мастера Zola Ganzorigt в ее Instagram.
Это тот случай, когда дизайн кажется сложным, но на самом деле повторить его может каждая, даже дома. Легкий розовый тон, мягкий шиммер и серебристая "аура" на кончиках ногтей делают руки изящными, ухоженными и очень стильными.
Перламутровый верх, нежная молочно-розовая основа, магнитный холодный блик на кончиках - такой маникюр подходит как для повседневности, так и для праздничного образа. В тренде сейчас не яркий блеск, а деликатная глянцевая вуаль, именно такую "глазурованную роскошь" демонстрирует Бибер.
