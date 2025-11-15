Маникюр Хейли Бибер: как повторить трендовый дизайн, от которого не оторвать глаз (видео)

Маникюр кошачий глаз с "глазурованным" эффектом - как повторить

Это тот случай, когда дизайн кажется сложным, но на самом деле повторить его может каждая, даже дома. Легкий розовый тон, мягкий шиммер и серебристая "аура" на кончиках ногтей делают руки изящными, ухоженными и очень стильными.

Как повторить маникюр Хейли Бибер

Подготовка. Ногти должны быть выровнены, с легкой овальной или миндалевидной формой. Обезжириваем пластину, наносим базу и просушиваем.

Нежный розовый оттенок Наносите светло-розовый гель. Это создает максимально натуральную, едва молочную базу. Просушите.

Прозрачный блеск. На второй слой наносится прозрачный гель с легким глянцем, он нужен для "глубины" того самого фирменного эффекта Гейли. Не забывайте просушивать.

Перламутровый шиммер. Легким спонжем или мягкой кисточкой втираем деликатный перламутровый пигмент. Как заметно на видео, он ложится очень тонко, без "жирного" блеска, но со световым бликом, который виден лишь при движении руки.

Серебряный магнитный акцент. Вдоль края ногтя тонкой кисточкой наносится светло-серебристый гель, смешанный с перламутровым пигментом. После чего мастер подносит магнит, чтобы создать мягкое сияние. Это не полный "кошачий глаз", а нежный перелив.

Топ и блеск. Закрепляем дизайн топом, просушиваем и получаем именно тот эффект, который Хейли показала на стадионе и который уже стал одним из самых популярных запросов у нейл-мастеров.

Перламутровый верх, нежная молочно-розовая основа, магнитный холодный блик на кончиках - такой маникюр подходит как для повседневности, так и для праздничного образа. В тренде сейчас не яркий блеск, а деликатная глянцевая вуаль, именно такую "глазурованную роскошь" демонстрирует Бибер.