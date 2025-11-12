Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осені
Відомий український дизайнер Андре Тан назвав головні антитренди взуття на осінь 2025. За його словами, від деяких моделей цього сезону варто відмовитися, щоб мати стильний і сучасний вигляд.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Чопери
Перше, що необхідно виключити зі свого гардероба - це так звані чопери або байкерські чоботи. Якщо ви ще не купили їх, цього робити не потрібно.
За словами Тана, більш актуальним вибором стануть класичні базові чоботи-"козаки". Вони універсальні, пасують практично до будь-якого образу і залишаються модними вже кілька сезонів.
Уггі
Ще один антитренд цієї осені - це уггі. Раніше вони мали величезну популярність, проте сьогодні їх краще залишити тільки для поїздок на природу або коротких прогулянок містом.
Натомість дизайнер радить звернути увагу на більш структурні моделі: черевики з акуратною підошвою або лофери. Класика, за словами Андре Тана, знову в моді та допомагає створити елегантний образ.
Масивна і тракторна підошва
Третій антитренд - це масивна або тракторна підошва. Тан підкреслює, що час громіздкого взуття минув.
Цієї осені в тренді - елегантні, витягнуті силуети без зайвої масивності. Таке взуття робить образ більш витонченим і підкреслює стиль без зайвої агресивності.
Тваринний принт
Ще один нюанс, на який звертає увагу дизайнер - анімалістичний або, як його ще називають, тваринний принт.
Яскраві та кричущі варіанти можуть мати дешевий вигляд і навіть зіпсувати дорогий лук. Тому краще обирати нейтральні, оптимальні рішення, які легко поєднуються з різними елементами гардероба.
Головне правило - комфорт і гармонія
Андре Тан підкреслює: головне у виборі взуття - це поєднання моди, комфорту і гармонії з вашим образом. Навіть найдорожче і найстильніше взуття не має бути незручним або дисонувати з вашим стилем.
