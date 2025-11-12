ua en ru
Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осені

Середа 12 листопада 2025 12:22
Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осені Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав головні антитренди взуття на осінь 2025. За його словами, від деяких моделей цього сезону варто відмовитися, щоб мати стильний і сучасний вигляд.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Чопери

Перше, що необхідно виключити зі свого гардероба - це так звані чопери або байкерські чоботи. Якщо ви ще не купили їх, цього робити не потрібно.

За словами Тана, більш актуальним вибором стануть класичні базові чоботи-"козаки". Вони універсальні, пасують практично до будь-якого образу і залишаються модними вже кілька сезонів.

Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осеніАндре Тан розповів про антитренди взуття (скриншот)

Уггі

Ще один антитренд цієї осені - це уггі. Раніше вони мали величезну популярність, проте сьогодні їх краще залишити тільки для поїздок на природу або коротких прогулянок містом.

Натомість дизайнер радить звернути увагу на більш структурні моделі: черевики з акуратною підошвою або лофери. Класика, за словами Андре Тана, знову в моді та допомагає створити елегантний образ.

Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осеніАндре Тан розповів про антитренди взуття (скриншот)

Масивна і тракторна підошва

Третій антитренд - це масивна або тракторна підошва. Тан підкреслює, що час громіздкого взуття минув.

Цієї осені в тренді - елегантні, витягнуті силуети без зайвої масивності. Таке взуття робить образ більш витонченим і підкреслює стиль без зайвої агресивності.

Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осеніАндре Тан розповів про антитренди взуття (скриншот)

Тваринний принт

Ще один нюанс, на який звертає увагу дизайнер - анімалістичний або, як його ще називають, тваринний принт.

Яскраві та кричущі варіанти можуть мати дешевий вигляд і навіть зіпсувати дорогий лук. Тому краще обирати нейтральні, оптимальні рішення, які легко поєднуються з різними елементами гардероба.

Стиль без помилок: Андре Тан про взуття, від якого варто відмовитися цієї осеніАндре Тан розповів про антитренди взуття (скриншот)

Головне правило - комфорт і гармонія

Андре Тан підкреслює: головне у виборі взуття - це поєднання моди, комфорту і гармонії з вашим образом. Навіть найдорожче і найстильніше взуття не має бути незручним або дисонувати з вашим стилем.

