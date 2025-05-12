"Манчестер Юнайтед" встановив одразу два антирекорди XXI століття: про що йдеться

Після чергової болючої поразки від "Вест Гема" на власному полі "Манчестер Юнайтед" увійшов в історію. Щоправда, з сумного боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику виступів манкуніанців в АПЛ.

Два антирекорди за один вечір

У матчі 36-го туру англійської Прем’єр-ліги МЮ на домашньому стадіоні поступився "Вест Гему" з рахунком 0:2. У складі лондонців забивали Томаш Соучек (26-та хвилина) та Джеррод Боуен (57-ма хвилина).

Ця поразка стала вже 17-ю для "червоних дияволів" у поточному сезоні АПЛ - подібне трапляється вперше за останні 51 рік.

Крім того, команда Рубена Аморіма не може виграти вже сім матчів поспіль у Прем’єр-лізі, що востаннє траплялося ще в далекому 1992 році.

Таким чином, "Юнайтед" оновив одразу два антирекорди 21-го століття.

Після 36 турів МЮ посідає лише 16-те місце в таблиці, маючи в активі 39 очок, і ризикує завершити сезон на найгіршій позиції за останні десятиліття.