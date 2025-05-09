МЮ, "Тоттенхем" і "Челсі" відігрались за "Арсенал": три англійські клуби – в єврокубкових фіналах

На відміну від Ліги чемпіонів, де всі чотири представники АПЛ програли у плей-офф і жоден з них не дістався фіналу, в інших клубних турнірах родоначальники футболу домінують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Ліга Європи, півфінал, матчі-відповіді

"Манчестер Юнайтед" – "Атлетік" – 4:1 (перший матч – 3:0)

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гойлунн, 85 – Хаурегісар, 31

"Буде-Глімт" – "Тоттенхем" – 0:2 (перший матч – 1:3)

Голи: Соланке, 63, Порро, 69

Ліга конференцій, півфінал, матчі-відповіді

"Челсі" – "Юргорден" – 1:0 (перший матч – 4:1)

Гол: Дьюсбері-Холл, 38

"Фіорентина" – "Бетіс" – 2:2, додатковий час (перший матч – 1:2)

Голи: Госенс, 34, 42 – Антоні, 30, Еззальзулі, 97

Ліга Європи: суто англійський фінал

Другий за значимістю євротурнір показав усім рівень сучасної АПЛ. У фіналі зійдуться команди, що зараз посідають в турнірній таблиці чемпіонату Англії 15-ту та 16-ту сходинки.

Здобувши переконливі перемоги в перших півфінальних матчах, МЮ та "Тоттенхем" у поєдинках-відповідях дозволили собі трохи розслабитись.

МЮ вдома пропустив від "Атлетіка" ще до перерви: гол-красень з-за меж штрафного поклав Хаурегісар. Проте, подарувавши баскам надію, господарі не дозволили їм розвинути успіх. А в кінці матчу, вимотавши суперника, самі забили аж чотири голи. Так відійшла у вічність мрія "Атлетіка" зіграти в домашньому фіналі Ліги Європи.

У свою чергу "Тоттенхем" до середини другого тайму грався з норвезьким "Буде-Глімтом" в кота й мишу, навіть дозволяючи скандинавам створювати моменти біла своїх воріт. Награвшись – забили двічі протягом шести хвилин і закрили протистояння.

Таким чином 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао трофей розіграють англійські МЮ та "Тоттенхем". Для обох суперників перемога в Лізі Європи стане єдиним шансом на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2025/26.

"Бетіс": від "Кривбаса" – до Вроцлава.

"Челсі" у матчі, що перетворився на формальність, малою кров'ю мінімально здолав шведський "Юргорден". Всі залишились задоволені. "Сині", як головні фаворити ЛК з самого старту, без напруги дістались фіналу. А для "Юргордена" півфінал єврокубка – досягнення, про яке в Стокгольмі згадуватимуть роками.

Єдине конкурентне протистояння дня відбулося в італійській Флоренції, де грали місцева "Фіорентина" та "Бетіс" з Іспанії. Тут справа дійшла до овертайму. Іспанський "Бетіс", який, нагадаємо, в кваліфікації ЛК вибив з турніру наш "Кривбас", домінував в обох поєдинках. Але вдома, замість довести справу до розгрому, сам пропустив гол. А в гостях – відкрив рахунок, після чого ще до перерви отримав два м'ячі в свої ворота. В другому таймі могли забити обидві команди, але так і не зробили цього.

В овертаймі Фортуна таки посміхнулася "Бетісу". Еззальзулі зрівняв рахунок у матчі і цього було достатньо іспанцям для загальної перемоги.

У фіналі Ліги конференцій 28 травня на міському стадіоні польського Вроцлава зіграють "Челсі" та "Бетіс".