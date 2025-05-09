Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків
Визначилися шість команд, які у фіналах розіграють трофеї трьох європейських клубних турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
РБК-Україна пропонує короткий гайд по всім фіналам сезону.
Ліга чемпіонів: "Інтер" – ПСЖ
"Альянц Арена" (фото: fcbayern.com)
Де і коли відбудеться – 31 травня, "Альянц Арена", Мюнхен (Німеччина), початок – 22:00.
Досягнення у Лізі (Кубку) чемпіонів:
"Інтер" – триразовий переможець (1964, 1965, 2010 роки) та триразовий фіналіст (1967, 1972, 2023).
Переможні фінали:
- 1964, "Інтер" – "Реал" – 3:1
- 1965, "Інтер" – "Бенфіка" – 1:0
- 2010, "Інтер" – "Баварія" – 2:0
Програні фінали:
- 1967, "Селтік" – "Інтер" – 2:1
- 1972, "Аякс" – "Інтер" – 2:0
- 2023, "Манчестер Сіті" – "Інтер" – 1:0
ПСЖ – фіналіст ЛЧ-2019/20.
Програний фінал:
- 2020, "Баварія" – ПСЖ – 1:0
Додаткова інформація:
- Шляхи ПСЖ та "Інтера" ніколи не перетинались в клубних змаганнях – фінал ЛЧ-2024/25 стане першою офіційною зустріччю суперників.
- Французькі клуби 7 разів грали у фіналах Ліги (Кубка) чемпіонів: одна перемога та шість поразок.
- Єдину перемогу Франції приніс "Марсель", який у 1993 році переміг італійський "Мілан" (1:0) – той матч, як і фінал-2025, приймав Мюнхен.
- ПСЖ став другим клубом країни, що вдруге дістався фіналу: раніше це робив "Реймс", який у 1956 та 1959 роках поступався "Реалу".
- Італійські клуби грали у фіналах Ліги (Кубка) чемпіонів 29 разів: 12 перемог та 17 поразок.
- Найбільше тріумфів у "Мілана" – 7. У "Інтера" – 3, у "Ювентуса" – 2.
- Матч "Інтер" – ПСЖ стане другим італо-французьким фіналом – після протистояння 1993 року: "Марсель" – "Мілан" (1:0).
Ліга Європи: "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"
Де і коли відбудеться – 21 травня, "Сан-Мамес", Більбао (Іспанія), початок – 22:00.
"Сан-Мамес" (фото: instagram/estadio-de-san-mames)
Досягнення у Лізі Європи (Кубку УЄФА)
"Манчестер Юнайтед" – два виходи у фінал, одна перемога.
Переможний фінал:
- 2017, МЮ – "Аякс" – 2:0
Програний фінал:
- 2021, "Вільярреал" – МЮ – 1:1, пенальті – 11:10
"Тоттенхем" – дворазовий володар (1972, 1984) та одноразовий фіналіст (1974).
Переможні фінали:
- 1972, "Тоттенхем" – "Вулверхемптон" – 2:1, 1:1
- 1984, "Тоттенхем" – "Андерлехт" – 1:1, 1:1, пенальті – 4:3
Програний фінал:
- 1974, "Фейєнорд" – "Тотенхем" – 2:2, 2:0
Додаткова інформація:
- Англійські клуби 17 разів грали у фіналах Ліги Європи (Кубка УЄФА) – 9 перемог та 8 поразок.
- Фвінал-2025 стане третім чисто англійським. У 1972 році "Тоттенхем" здолав "Вулверхемптон" (2:1, 1:1), а у 2019-му – "Челсі" – "Арсенал" (4:1).
- Також він буде 11-м, в якому зустрінуться команди з однієї країни. Раніше між собою трофей розігрували представники Італії (4 рази), Англії та Іспанії (по 2), Німеччини та Португалії (по 1).
Ліга конференцій: "Челсі" – "Бетіс"
Де і коли відбудеться – 28 травня, Міський стадіон, Вроцлав (Польща), початок – 22:00.
Міський стадіон Вроцлава (фото: x.com/TarczynskiArena)
"Челсі" та "Бетіс" гратимуть у фіналі ЛК вперше.
Додаткова інформація:
- Ліга конференцій вперше була розіграна в сезоні-2021/22.
- Переможцями були: італійська "Рома", англійський "Вест Хем" та грецький "Олімпіакос".
- Італійська "Фіорентина" двічі поспіль (2023, 2024 роки) грала у фіналах і двічі поступалась – "Вест Хему та "Олімпіакосу". Ще одним фіналістом-невдахою є нідерландський "Фейєнорд".
- У разі перемоги "Челсі" повноправним переможцем турніру стане українець Михайло Мудрик. У поточному сезоні він зіграв у ЛК 6 матчів, забив 3 голи та відзначився 4-ма асисистами.
Де дивитися фінали
Вирішальні матчі Ліги чемпіонів, Ліги Єврпи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків в Україні.
Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.
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