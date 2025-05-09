ua en ru
Пт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків

П'ятниця 09 травня 2025 06:00
UA EN RU
Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків Фото: Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Мюнхені (uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

Визначилися шість команд, які у фіналах розіграють трофеї трьох європейських клубних турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

РБК-Україна пропонує короткий гайд по всім фіналам сезону.

Ліга чемпіонів: "Інтер" – ПСЖ

Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків

"Альянц Арена" (фото: fcbayern.com)

Де і коли відбудеться – 31 травня, "Альянц Арена", Мюнхен (Німеччина), початок – 22:00.

Досягнення у Лізі (Кубку) чемпіонів:

"Інтер" – триразовий переможець (1964, 1965, 2010 роки) та триразовий фіналіст (1967, 1972, 2023).

Переможні фінали:

  • 1964, "Інтер" – "Реал" – 3:1
  • 1965, "Інтер" – "Бенфіка" – 1:0
  • 2010, "Інтер" – "Баварія" – 2:0

Програні фінали:

  • 1967, "Селтік" – "Інтер" – 2:1
  • 1972, "Аякс" – "Інтер" – 2:0
  • 2023, "Манчестер Сіті" – "Інтер" – 1:0

ПСЖ – фіналіст ЛЧ-2019/20.

Програний фінал:

  • 2020, "Баварія" – ПСЖ – 1:0

Додаткова інформація:

  • Шляхи ПСЖ та "Інтера" ніколи не перетинались в клубних змаганнях – фінал ЛЧ-2024/25 стане першою офіційною зустріччю суперників.
  • Французькі клуби 7 разів грали у фіналах Ліги (Кубка) чемпіонів: одна перемога та шість поразок.
  • Єдину перемогу Франції приніс "Марсель", який у 1993 році переміг італійський "Мілан" (1:0) – той матч, як і фінал-2025, приймав Мюнхен.
  • ПСЖ став другим клубом країни, що вдруге дістався фіналу: раніше це робив "Реймс", який у 1956 та 1959 роках поступався "Реалу".
  • Італійські клуби грали у фіналах Ліги (Кубка) чемпіонів 29 разів: 12 перемог та 17 поразок.
  • Найбільше тріумфів у "Мілана" – 7. У "Інтера" – 3, у "Ювентуса" – 2.
  • Матч "Інтер" – ПСЖ стане другим італо-французьким фіналом – після протистояння 1993 року: "Марсель" – "Мілан" (1:0).

Ліга Європи: "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"

Де і коли відбудеться – 21 травня, "Сан-Мамес", Більбао (Іспанія), початок – 22:00.

Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків

"Сан-Мамес" (фото: instagram/estadio-de-san-mames)

Досягнення у Лізі Європи (Кубку УЄФА)

"Манчестер Юнайтед" – два виходи у фінал, одна перемога.

Переможний фінал:

  • 2017, МЮ – "Аякс" – 2:0

Програний фінал:

  • 2021, "Вільярреал" – МЮ – 1:1, пенальті – 11:10

"Тоттенхем" – дворазовий володар (1972, 1984) та одноразовий фіналіст (1974).

Переможні фінали:

  • 1972, "Тоттенхем" – "Вулверхемптон" – 2:1, 1:1
  • 1984, "Тоттенхем" – "Андерлехт" – 1:1, 1:1, пенальті – 4:3

Програний фінал:

  • 1974, "Фейєнорд" – "Тотенхем" – 2:2, 2:0

Додаткова інформація:

  • Англійські клуби 17 разів грали у фіналах Ліги Європи (Кубка УЄФА) – 9 перемог та 8 поразок.
  • Фвінал-2025 стане третім чисто англійським. У 1972 році "Тоттенхем" здолав "Вулверхемптон" (2:1, 1:1), а у 2019-му – "Челсі" – "Арсенал" (4:1).
  • Також він буде 11-м, в якому зустрінуться команди з однієї країни. Раніше між собою трофей розігрували представники Італії (4 рази), Англії та Іспанії (по 2), Німеччини та Португалії (по 1).

Ліга конференцій: "Челсі" – "Бетіс"

Де і коли відбудеться – 28 травня, Міський стадіон, Вроцлав (Польща), початок – 22:00.

Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків

Міський стадіон Вроцлава (фото: x.com/TarczynskiArena)

"Челсі" та "Бетіс" гратимуть у фіналі ЛК вперше.

Додаткова інформація:

  • Ліга конференцій вперше була розіграна в сезоні-2021/22.
  • Переможцями були: італійська "Рома", англійський "Вест Хем" та грецький "Олімпіакос".
  • Італійська "Фіорентина" двічі поспіль (2023, 2024 роки) грала у фіналах і двічі поступалась – "Вест Хему та "Олімпіакосу". Ще одним фіналістом-невдахою є нідерландський "Фейєнорд".
  • У разі перемоги "Челсі" повноправним переможцем турніру стане українець Михайло Мудрик. У поточному сезоні він зіграв у ЛК 6 матчів, забив 3 голи та відзначився 4-ма асисистами.

Де дивитися фінали

Вирішальні матчі Ліги чемпіонів, Ліги Єврпи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Раніше розповіли скільки коштують та де придбати квитки на фінал Кубка України "Шахтар" – "Динамо".

Також повідомили, що ФІФА змінила склад Клубного чемпіонату світу: несподіваний шанс отримав українець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ліга Європи ПСЖ Челси Футбол
NEWS
Папа Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік
Папа Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику