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"Манчестер Юнайтед" установил сразу два антирекорда XXI века: о чем идет речь

Понедельник 12 мая 2025 10:55
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"Манчестер Юнайтед" установил сразу два антирекорда XXI века: о чем идет речь "Манчестер Юнайтед" снова унижен на "Олд Траффорд" (фото: facebook.com/manchesterunited)
Автор: Дмитрий Войналович

После очередного болезненного поражения от "Вест Хэма" на своем поле "Манчестер Юнайтед" вошел в историю. Правда, с печальной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику выступлений манкунианцев в АПЛ.

Два антирекорда за один вечер

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги МЮ на домашнем стадионе уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2. В составе лондонцев забивали Томаш Соучек (26-я минута) и Джеррод Боуэн (57-я минута).

Это поражение стало уже 17-м для "красных дьяволов" в текущем сезоне АПЛ - подобное случается впервые за последние 51 год.

Кроме того, команда Рубена Аморима не может выиграть уже семь матчей подряд в Премьер-лиге, что в последний раз случалось еще в далеком 1992 году.

Таким образом, "Юнайтед" обновил сразу два антирекорда 21-го века.

После 36 туров МЮ занимает лишь 16-е место в таблице, имея в активе 39 очков, и рискует завершить сезон на худшей позиции за последние десятилетия.

Что с Лигой Европы?

Единственное, что еще как-то держит МЮ в фокусе европейских футбольных новостей - это выход клуба в финал Лиги Европы. Но с такой формой и мотивацией даже еврокубковые выступления выглядят как бремя.

Победа в финале ЛЕ над "Тоттенхэмом" - единственный вариант для манкунианцев вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ведь финиш в топ-7 АПЛ уже невозможен математически, что не позволит легендарному клубу сыграть в сезоне 2025/2026 даже в Лиге конференций.

Ранее мы писали, что легенда "Манчестер Юнайтед" стал бойцом ММА.

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