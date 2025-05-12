"Манчестер Юнайтед" установил сразу два антирекорда XXI века: о чем идет речь
После очередного болезненного поражения от "Вест Хэма" на своем поле "Манчестер Юнайтед" вошел в историю. Правда, с печальной стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику выступлений манкунианцев в АПЛ.
Два антирекорда за один вечер
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги МЮ на домашнем стадионе уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2. В составе лондонцев забивали Томаш Соучек (26-я минута) и Джеррод Боуэн (57-я минута).
Это поражение стало уже 17-м для "красных дьяволов" в текущем сезоне АПЛ - подобное случается впервые за последние 51 год.
Кроме того, команда Рубена Аморима не может выиграть уже семь матчей подряд в Премьер-лиге, что в последний раз случалось еще в далеком 1992 году.
Таким образом, "Юнайтед" обновил сразу два антирекорда 21-го века.
После 36 туров МЮ занимает лишь 16-е место в таблице, имея в активе 39 очков, и рискует завершить сезон на худшей позиции за последние десятилетия.
Что с Лигой Европы?
Единственное, что еще как-то держит МЮ в фокусе европейских футбольных новостей - это выход клуба в финал Лиги Европы. Но с такой формой и мотивацией даже еврокубковые выступления выглядят как бремя.
Победа в финале ЛЕ над "Тоттенхэмом" - единственный вариант для манкунианцев вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ведь финиш в топ-7 АПЛ уже невозможен математически, что не позволит легендарному клубу сыграть в сезоне 2025/2026 даже в Лиге конференций.
Ранее мы писали, что легенда "Манчестер Юнайтед" стал бойцом ММА.