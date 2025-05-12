"Манчестер Юнайтед" установил сразу два антирекорда XXI века: о чем идет речь

После очередного болезненного поражения от "Вест Хэма" на своем поле "Манчестер Юнайтед" вошел в историю. Правда, с печальной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику выступлений манкунианцев в АПЛ.

Два антирекорда за один вечер

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги МЮ на домашнем стадионе уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2. В составе лондонцев забивали Томаш Соучек (26-я минута) и Джеррод Боуэн (57-я минута).

Это поражение стало уже 17-м для "красных дьяволов" в текущем сезоне АПЛ - подобное случается впервые за последние 51 год.

Кроме того, команда Рубена Аморима не может выиграть уже семь матчей подряд в Премьер-лиге, что в последний раз случалось еще в далеком 1992 году.

Таким образом, "Юнайтед" обновил сразу два антирекорда 21-го века.

После 36 туров МЮ занимает лишь 16-е место в таблице, имея в активе 39 очков, и рискует завершить сезон на худшей позиции за последние десятилетия.