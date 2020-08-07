Манчестер Сіті - Реал: прогноз на матч

Фото: "Манчестер Сити" - "Реал" (mancity.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Реалом". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

7 серпня 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

Згідно з прогнозом букмекерів, явним фаворитом гри є манчестерський клуб, перемога якого оцінюється у 1,70. Для порівняння, коефіцієнт на успіх мадридського "Реала" складає 4,33. Аналогічна ставка пропонується на нічийний результат - 4,33.

Попередня зустріч

У першій грі "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Реал" (2:1). Іско вивів мадридців вперед, однак гості завдяки голам Габріела Жезуса і Кевіна де Брейне спочатку відновили рівновагу, а потім вирвали перемогу.

Кадрова ситуація

"Манчестер Сіті" не зможе розраховувати на захисника Менді через перебір жовтих карток і травмованого нападника Агуеро. За "Реал" не зіграють дискваліфікований захисник Рамос і Гарет Бейл, якого Зідан залишив поза заявкою. Під питанням участь Марсело, Маріано Діаса і Азара.

Нагадаємо, нинішній розіграш Ліги чемпіонів міг стати для "городян" останнім на кілька найближчих років, проте CAS скасував рішення УЄФА про дискваліфікацію "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони.