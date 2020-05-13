Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Манафорта отпустили из тюрьмы на время эпидемии COVID-19

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2016 году Пол Манафорт переведен на домашний арест из-за коронавируса в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что решение о переводе Манафорта приняли после того, как его адвокаты подали ходатайство, поскольку заключенный подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за преклонного возраста.

В то же время в тюрьме FCI Loretto на сегодня нет известных случаев коронавируса. Уточняется, что Манафорт сможет находиться дома до завершения пандемии коронавируса. Манафорт отбыл менее трети своего тюремного заключения, однако тюремные чиновники в США имеют широкие полномочия, рассматривая каждый конкретный случай.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно материалам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США.

В марте 2019 года Манафорта приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Он признан виновным в налоговом и банковском мошенничестве, а также лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Манафорт также известен лоббированием интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Украинская сторона пыталась допросить его по коррупционному делу.