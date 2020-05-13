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Манафорта переведено на домашній арешт через коронавірус у США

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:17
Манафорта переведено на домашній арешт через коронавірус у США
Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Манафорта відпустили з в'язниці на час епідемії COVID-19

Голова передвиборного штабу Дональда Трампа на виборах в 2016 році Пол Манафорт переведений на домашній арешт через коронавірус у США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що рішення про переведення Манафорта прийняли після того, як його адвокати подали клопотання, оскільки він піддається високому ризику захворіти COVID-19 через похилий вік.

У той же час у в'язниці FCI Loretto на сьогодні немає відомих випадків коронавірусу. Уточнюється, що Манафорт зможе перебувати вдома до завершення пандемії коронавіруса. Манафорт відбув менше третини свого тюремного ув'язнення, однак тюремні чиновники у США мають широкі повноваження, розглядаючи кожен конкретний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з матеріалами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт просував ідею втручання України вибори в США.

У березні 2019 року Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці. Він визнаний винним в податковому та банківському шахрайстві, а також лобіюванні інтересів та тиску на свідків.

Манафорт також відомий лобіюванням інтересів колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів. Українська сторона намагалася допитати його по корупційній справі.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиПол МанафортКоронавірус
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