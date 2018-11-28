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Манафорт отрицает встречу с основателем Wikileaks

Новости » Политика    28.11.2018 - 10:50
Манафорт отрицает встречу с основателем Wikileaks
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорт настаивает, что никогда не встречался ни с Ассанжем, ни с кем, с ним связанным

Американский политтехнолог, бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт назвал клеветой информацию о том, что он встречался с основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, он никогда не встречался ни с Ассанжем, ни с кем, с ним связанным.

"История полностью является ложной и умышленно клеветнической. Я никогда не встречался с Джулианом Ассанжем, или кем-либо, связанным с ним... Мы рассматриваем все варианты действий в юридической плоскости относительно Guardian, которые настаивают на этой истории даже после того, как мои представители проинформировали их, что она ложная", - подчеркивается в заявлении Манафорта.

Напомним, ранее The Guardian написало, что Манафорт провел тайные переговоры с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. В издании сообщили, что Манафорт встречался с Ассанжем в 2013, 2015 и весной 2016 года, когда Манафорт был уже назначен руководителем президентской кампании Трампа. Причины встречи неизвестны.

Как писало РБК-Украина ранее, Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.

В августе суд Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.

Добавим, 16 ноября США предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Манафорт тайно встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора, - The Guardian Манафорт нарушил условия своего соглашения со следствием
Новости Украины WikiLeaksПол Манафорт
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