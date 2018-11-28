ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Манафорт заперечує зустріч із засновником Wikileaks

Новини » Політика    28.11.2018 - 10:50
Манафорт заперечує зустріч із засновником Wikileaks
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорт наполягає, що ніколи не зустрічався ні з Ассанжем, ні будь з ким, з ним пов'язаним

Американський політтехнолог, колишній голова виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт назвав наклепом інформацію про те, що він зустрічався із засновником сайту Wikileaks Джуліаном Ассанжем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

За його словами, він ніколи не зустрічався ні з Ассанжем, ні будь з ким, з ним пов'язаним.

"Історія є повністю неправдивою і зумисне наклепницькою. Я ніколи не зустрічався із Джуліаном Ассанжем, або будь-ким, пов’язаним із ним… Ми розглядаємо усі варіанти дій у юридичній площині щодо Guardian, які наполягають на цій історії навіть після того, як мої представники поінформували їх, що вона неправдива", - підкреслюється у заяві Манафорта.

Нагадаємо, раніше The Guardian написало, що Манафорт провів таємні переговори з засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем у посольстві Еквадору в Лондоні. У виданні поінформували, що Манафорт зустрічався з Ассанжем у 2013, 2015 і навесні 2016 року, коли Манафорт був уже призначений керівником президентської кампанії Трампа. Причини зустрічі невідомі.

Як писало РБК-Україна раніше, Манафорт погодився визнати провину в звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

У серпні суд Вірджинії визнав його винним в податкових і фінансових махінаціях.

Додамо, 16 листопада США пред'явили звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу.

Манафорт таємно зустрічався з Ассанжем у посольстві Еквадору, - The Guardian Манафорт порушив умови своєї угоди зі слідством
Новини України WikiLeaksПол Манафорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся