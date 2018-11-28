Манафорт заперечує зустріч із засновником Wikileaks

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафорт наполягає, що ніколи не зустрічався ні з Ассанжем, ні будь з ким, з ним пов'язаним

Американський політтехнолог, колишній голова виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт назвав наклепом інформацію про те, що він зустрічався із засновником сайту Wikileaks Джуліаном Ассанжем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

За його словами, він ніколи не зустрічався ні з Ассанжем, ні будь з ким, з ним пов'язаним.

"Історія є повністю неправдивою і зумисне наклепницькою. Я ніколи не зустрічався із Джуліаном Ассанжем, або будь-ким, пов’язаним із ним… Ми розглядаємо усі варіанти дій у юридичній площині щодо Guardian, які наполягають на цій історії навіть після того, як мої представники поінформували їх, що вона неправдива", - підкреслюється у заяві Манафорта.

Нагадаємо, раніше The Guardian написало, що Манафорт провів таємні переговори з засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем у посольстві Еквадору в Лондоні. У виданні поінформували, що Манафорт зустрічався з Ассанжем у 2013, 2015 і навесні 2016 року, коли Манафорт був уже призначений керівником президентської кампанії Трампа. Причини зустрічі невідомі.

Як писало РБК-Україна раніше, Манафорт погодився визнати провину в звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

У серпні суд Вірджинії визнав його винним в податкових і фінансових махінаціях.

Додамо, 16 листопада США пред'явили звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу.