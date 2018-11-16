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США предъявили обвинения Ассанжу, - TWP

Новости » Общество    16.11.2018 - 08:18
США предъявили обвинения Ассанжу, - TWP
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Сведения о предъявленных обвинениях были раскрыты случайно

США предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

По словам источника газеты, сведения о предъявленных обвинениях раскрыли случайно, когда помощник прокурора направил в суд документы, не связанные с Ассанжем. Однако предполагается, что министерство юстиции США не планировало сообщать об этом, пока Ассанж не будет арестован.

При  этом в офисе прокурора в штате Вирджиния заявили, что имя Ассанжа по ошибке попало в документы, направленные в суд. Газета пишет, что Минюст США, предположительно, готовится предъявить ему обвинения в шпионаже.

Напомним, Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается, намерены лишить его политического убежища и выдать властям США.

Во время видеоконференции с посольства в рамках слушания его иска против Эквадора Ассанж заявил, что президент Ленин Морено уже принял это решение, однако еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Также он обжаловал законность свода правил проживания в эквадорском посольстве.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжулиан Ассанж
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