США предъявили обвинения Ассанжу, - TWP

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Сведения о предъявленных обвинениях были раскрыты случайно

США предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

По словам источника газеты, сведения о предъявленных обвинениях раскрыли случайно, когда помощник прокурора направил в суд документы, не связанные с Ассанжем. Однако предполагается, что министерство юстиции США не планировало сообщать об этом, пока Ассанж не будет арестован.

При этом в офисе прокурора в штате Вирджиния заявили, что имя Ассанжа по ошибке попало в документы, направленные в суд. Газета пишет, что Минюст США, предположительно, готовится предъявить ему обвинения в шпионаже.

Напомним, Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается, намерены лишить его политического убежища и выдать властям США.

Во время видеоконференции с посольства в рамках слушания его иска против Эквадора Ассанж заявил, что президент Ленин Морено уже принял это решение, однако еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Также он обжаловал законность свода правил проживания в эквадорском посольстве.