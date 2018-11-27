Манафорт тайно встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора, - The Guardian

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Манафорт встречался с Ассанжем в 2013, 2015 и весной 2016 года

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт провел тайные переговоры с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

В издании отмечают, что Манафорт встречался с Ассанжем в 2013, 2015 и весной 2016 года, когда Манафорт был уже назначен руководителем президентской кампании Трампа. Причины встречи неизвестны.

Последняя встреча состоялась в марте 2016 года. Через несколько месяцев после встречи Манафорта и Ассанжа Wikileaks опубликовала массу документов Демократической партии, которые были украдены российскими ГРУшниками. Манафорт назвал сообщение британской газеты "фальшивым на 100%".

Ранее сообщалось, что Манафорт нарушил условия своей сделки со следствием о признании вины.

Ранее Пол Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и сговоре с целью препятствия правосудию, предявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.

В августе суд Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.