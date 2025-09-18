MamaRika розсекретила улюблені парфуми: скільки коштують та кому підходять (фото)

Які парфуми обирає MamaRika

Відповідаючи на питання підписників в Instagram, артистка зізналася, що обожнює пахощі відомого модного бренду - Prada Paradoxe.

Жіночий аромат підкреслює багатогранність особистості. Відкривається свіжими квітковими нотами, що дарують відчуття легкості та чистоти.

Далі розкривається тепла й чуттєва амбра, яка додає композиції глибини та енергії. Завершує запах м'який мускусний акорд, що залишає впевнений шлейф.

Що відомо про улюблений аромат MamaRika (скриншот)

Скільки коштують парфуми MamaRika

Ціна Prada Paradoxe залежить від об'єму. Наприклад, вартість флакона розміром в 30 мл стартує від 110 доларів, що дорівнює понад 4500 гривень.

Аромат стане чудовим придбанням для тих, хто цінує поєднання сучасності та елегантності.

Вартість парфумів MamaRika (скриншот)

Кому підходить аромат

Prada Paradoxe підходить як для денного використання навесні та восени, так і для вечірніх виходів.

Аромат підкреслює жіночність, впевненість у собі та додає непередбачуваності своїй володарці.

Він посилюється під впливом тепла тіла. Щоб залишався стійким та сильним, його радять наносити на згини колін і ліктів.