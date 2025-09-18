MamaRika рассекретила любимые духи: сколько стоят и кому подходят (фото)

Певица MamaRika поделилась названием любимых духов. Это женский цветочно-амбровый аромат, который сочетает свежесть, нежность и чувственность.
РБК-Украина рассказывает, что известно об аромате, сколько он стоит и кому подходит.
Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, артистка призналась, что обожает благоухание известного модного бренда - Prada Paradoxe.
Женский аромат подчеркивает многогранность личности. Открывается свежими цветочными нотами, которые дарят ощущение легкости и чистоты.
Далее раскрывается теплая и чувственная амбра, которая придает композиции глубину и энергию. Завершает запах мягкий мускусный аккорд, оставляющий уверенный шлейф.
Цена Prada Paradoxe зависит от объема. Например, стоимость флакона размером в 30 мл стартует от 110 долларов, что равняется более 4500 гривен.
Аромат станет отличным приобретением для тех, кто ценит сочетание современности и элегантности.
Prada Paradoxe подходит как для дневного использования весной и осенью, так и для вечерних выходов.
Аромат подчеркивает женственность, уверенность в себе и придает непредсказуемость своей обладательнице.
Он усиливается под влиянием тепла тела. Чтобы оставался стойким и сильным, его рекомендуется наносить на сгибы колен и локтей.
При написании материала были использованы следующие источники: Instagram MamaRika, сайт Prada Beauty.