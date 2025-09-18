MamaRika рассекретила любимые духи: сколько стоят и кому подходят (фото)

Какие духи выбирает MamaRika

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, артистка призналась, что обожает благоухание известного модного бренда - Prada Paradoxe.

Женский аромат подчеркивает многогранность личности. Открывается свежими цветочными нотами, которые дарят ощущение легкости и чистоты.

Далее раскрывается теплая и чувственная амбра, которая придает композиции глубину и энергию. Завершает запах мягкий мускусный аккорд, оставляющий уверенный шлейф.

Что известно о любимом аромате MamaRika (скриншот)

Сколько стоят духи MamaRika

Цена Prada Paradoxe зависит от объема. Например, стоимость флакона размером в 30 мл стартует от 110 долларов, что равняется более 4500 гривен.

Аромат станет отличным приобретением для тех, кто ценит сочетание современности и элегантности.

Стоимость парфюма MamaRika (скриншот)

Кому подходит аромат

Prada Paradoxe подходит как для дневного использования весной и осенью, так и для вечерних выходов.

Аромат подчеркивает женственность, уверенность в себе и придает непредсказуемость своей обладательнице.

Он усиливается под влиянием тепла тела. Чтобы оставался стойким и сильным, его рекомендуется наносить на сгибы колен и локтей.